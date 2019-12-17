Гончарук рассказал об основных долгах Украины

Новости Бизнеса:Премьер-министр назвал количество и причины проблемных задолженностей Украины.

Украинское государство имеет более 500 миллиардов гривен проблемных задолженностей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире канала ICTV вечером 16 декабря.

Причиной этих задолженностей Гончарук назвал банковские махинации. "С рынка были выведены десятки банков, потому что их владельцы или менеджмент вел себя неадекватно", - сказал Гончарук.

Гончарук добавил, что он и все правительство полагаются на международные арбитражные суды, в случае запуска судебных исков.

При этом отметим, что ранее в НБУ заявляли о росте доверия украинцев к банкам и гривне, ведь объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Однако все же больше жители Украины доверяют краткосрочным депозитам.