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В Украине упали цены на мясо

В Украине упали цены на мясо
15:06 Сегодня Телеграф УНН Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:В Украине с 1 ноября 2019 года и по состоянию на 17 декабря подешевели свинина и курятина.

В Украине подешевели все виды мяса, больше всего - курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики за ноябрь.

Больше всего подешевело филе курятины - на 3,2%, до 104,3 грн за кг. Тушка куриная упала в цене на 2,2% - до 60,7 грн за кг.

Свинина подешевела на 2,4% - до 119,3 грн за кг. А вот говядина подешевела меньше - всего на 0,1% - и стоит в среднем 132,2 грн/кг.

Таким образом, курятина остается самым дешевым видом мяса в Украине.

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом - доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в крупные потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

Украинскую курятину будут проверять на антибиотики

Как сообщалось ранее, Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

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Мясо, Свинина, Госстат, Курятина.
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