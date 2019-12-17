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Транзит газа: в "Нафтогазе" не исключают, что договор будет подписан уже в следующем году

Транзит газа: в "Нафтогазе" не исключают, что договор будет подписан уже в следующем году
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Если контракт о транзите газа не будет подписан до конца года, то переговоры могут возобновиться в апреле-мае.

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он в среду на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году".

Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

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Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

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Газ, Газпром, Россия, Нафтогаз, Транзит газа.
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