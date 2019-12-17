Новые сканеры на таможнях: на Закарпатье уже запустили

Новости Бизнеса:На Закарпатской таможне начал работать новые сканеры для проверки грузов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер для проверки крупнотоннажных транспортных средств, Волынская и Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем.

"Сканирование груза будет в 10 раз быстрее - всего за 20 мин. Начинают работать сканеры, которые я поручал запустить на таможенных границах во время рабочей поездки в Черновицкую область. Стартовали из Закарпатской таможни. Там уже все работает. На очереди Волынская и Черновицкая таможни", - написал Гончарук на странице в Твиттере во вторник.

Как сообщалось, за счет перевыполнения показателей по обеспечению поступлений таможенных платежей ГФС должна была закупить в 2018 году 10 сканеров на 1,3 млрд грн, для чего было объявлено семь тендеров и по итогам их определены победители.

Сканування вантажу буде в 10 разів швидше — усього за 20 хв. Починають працювати сканери, які я доручав запустити на митних кордонах під час робочої поїздки до Чернівецької області. Стартували з Закарпатської митниці. Там уже все працює. На черзі Волинська та Чернівецька митниці. pic.twitter.com/0xXukuROZc — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 17, 2019

Однако глава таможни Максим Нефьодов сообщил, что закуплено было только четыре сканера.

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один", - сказал Нефьодов в октябре этого года.