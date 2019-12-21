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Милованов: Важна не сама приватизация, она не является самоцелью

Милованов: Важна не сама приватизация, она не является самоцелью
22:01 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Милованов назвал отрасли с наибольшей экспортной привлекательностью.

Объявленная правительством большая приватизация не является самоцелью, более важны инвестиции и рабочие места.

Так сказал на подходе журналистов на АО "Турбоатом" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отвечая на вопрос относительно связи приватизации и экспортного потенциала.

"Важна не сама приватизация, поскольку она не является самоцелью, важнее рабочие места, а это - инвестиции. Чем больше предприятий отправят товаров на экспорт, тем больше мы получим заказов, а это означает улучшение отношений на рынках, куда нас пока еще не пускают из-за конкуренции. Чем лучше поддержка украинских экспортеров, тем больше поддержка инвесторов", - отметил Милованов.

По его словам, сейчас экспортную привлекательность имеет пищевая переработка и IT: "Это, в частности, продуктовые программы, программное обеспечение, которое в сочетании с промышленностью дает большой эффект".

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Также Милованов отметил, что рынок земли создают для того, чтобы зашли "длинные и дешевые деньги", чтобы поднять добавленную стоимость и обеспечить рост зарплаты.

Относительно приватизации АО "Турбоатом", то Милованов, по его словам, уже говорили об этом с премьером: "Первым вопросом станут отношения с "Важмашем", потому что они в одной промышленной цепи. Мы хотим, чтобы пришел инвестор, который будет развивать предприятие, а не так, чтобы убрать его как конкурента. Мы будем смотреть отдельно на каждого потенциального инвестора, потому что это - стратегический объект".

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Милованов также ответил на вопрос о больших надбавках своим заместителям: "Я когда брал новых людей, то обещал им до 150 тысяч грн с налогами, и я выполняю это. Например, Сергей Николайчук раньше работал в Нацбанке, но мы переманили его и теперь имеем специалиста-аналитика по макроэкономике, который делает очень важные прогнозы. Он пошел на 180 тыс грн, потому что я не могу платить ему 18 тысяч".

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Приватизация, Турбоатом, Тимофей Милованов.
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