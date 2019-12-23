Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить

Новости Бизнеса:По словам министра экономики, предлагается четко определить понятие трудовых отношений, а также уточнить условия для расторжения трудового договора.

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовят новый законопроект, в котором предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. Об этом в Facebook написал министр экономразвития Тимофей Милованов.

По его словам, отсутствие в Кодексе законов о труде (КЗоТ) четкого определения трудовых отношений "позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников". Поэтому в Минэкономки предлагают в статье 13 КЗоТа дать такое определение. Согласно предложению, трудовые отношения можно установить по шести признакам:

1) лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

2) личное исполнение лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица;

3) работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

4) лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;

6) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом.

Кроме того, в новом законопроекте предлагается четко определить условия для расторжения трудового договора и внести изменения в четыре статьи КЗоТа (33-36). Об этом Милованов написал во втором посте.

В частности, работник может расторгнуть трудовые отношения в любой момент, предупредив об этом работодателя письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее чем за две недели. Отказ работодателя заключить допсоглашение о расторжении трудового договора на этом основании является грубым нарушением трудового законодательства. Запрещается также принуждать работника к расторжению трудового договора по его инициативе против его воли.

Причиной расторжения договора по инициативе работника может быть нарушение работодателем условий договора. Для этого работник должен предоставить доказательства. Если работодатель отказывает работнику, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Кроме того, если договор будет расторгнут, то работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не меньше 50 среднедневных заработных плат.

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя также предполагает изменения. В частности вводятся сроки для предупреждения об увольнении от 15 до 90 дней. За 15 дней должны предупредить работника, проработавшего не больше шести месяцев, а если он работает более 10 лет, то оповестить его должны не менее чем за 90 дней.

При увольнении по согласованию сторон, возможна денежная компенсация. При этом порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом министров Украины.

В статье 36 предлагаются условия для расторжения договора работодателем, в случае нарушений со стороны работника более двух раз в течение 180 календарных дней. При этом нарушения также должны быть подтверждены.

При этом несоответствие работника занимаемой должности и выполняемой работе не считается нарушением условий трудового договора.