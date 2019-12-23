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Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить

Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По словам министра экономики, предлагается четко определить понятие трудовых отношений, а также уточнить условия для расторжения трудового договора.

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовят новый законопроект, в котором предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. Об этом в Facebook написал министр экономразвития Тимофей Милованов.

По его словам, отсутствие в Кодексе законов о труде (КЗоТ) четкого определения трудовых отношений "позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников". Поэтому в Минэкономки предлагают в статье 13 КЗоТа дать такое определение. Согласно предложению, трудовые отношения можно установить по шести признакам:

1) лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

2) личное исполнение лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица;

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3) работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

4) лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;

6) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом.

Кроме того, в новом законопроекте предлагается четко определить условия для расторжения трудового договора и внести изменения в четыре статьи КЗоТа (33-36). Об этом Милованов написал во втором посте.

В частности, работник может расторгнуть трудовые отношения в любой момент, предупредив об этом работодателя письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее чем за две недели. Отказ работодателя заключить допсоглашение о расторжении трудового договора на этом основании является грубым нарушением трудового законодательства. Запрещается также принуждать работника к расторжению трудового договора по его инициативе против его воли.

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Причиной расторжения договора по инициативе работника может быть нарушение работодателем условий договора. Для этого работник должен предоставить доказательства. Если работодатель отказывает работнику, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Кроме того, если договор будет расторгнут, то работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не меньше 50 среднедневных заработных плат.

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя также предполагает изменения. В частности вводятся сроки для предупреждения об увольнении от 15 до 90 дней. За 15 дней должны предупредить работника, проработавшего не больше шести месяцев, а если он работает более 10 лет, то оповестить его должны не менее чем за 90 дней.

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При увольнении по согласованию сторон, возможна денежная компенсация. При этом порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом министров Украины.

В статье 36 предлагаются условия для расторжения договора работодателем, в случае нарушений со стороны работника более двух раз в течение 180 календарных дней. При этом нарушения также должны быть подтверждены.

При этом несоответствие работника занимаемой должности и выполняемой работе не считается нарушением условий трудового договора.

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Работа, Трудоустройство, МЭРТ, Трудовой кодекс, Тимофей Милованов.
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