Скачать
Пятница, 13.12.2019
"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Изменения в Трудовом кодексе: Рада проголосовала за "уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций"

Изменения в Трудовом кодексе: Рада проголосовала за "уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций"
23:35 Чт, 12 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Рада изменила штрафы за нарушение трудового законодательства.

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)".

Законопроект поддержали 267 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, целью данного закона является "уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановки процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций".

Законопроект о планировании использования земель принят за основу

Так, допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленного на предприятии, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет караться штрафом в десятикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

В случае повторного совершения нарушения в течение 2 лет со дня его выявления выводится штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будет тянуть штраф в двукратном размере минимальной заработной платы.

Транспортный комитет сделал шаг к удешевлению внутренних перелетов

Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Нарушение других требований законодательства о труде влечет за собой штраф в размере минимальной заработной платы за каждое такое нарушение.

Согласно тексту закона, в случае уплаты юридическим или физическим лицом - предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде, такое постановление считается выполненным.

Рада разблокировала подписание закона о регулировании цен на рынке электроэнергии

В случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и устранения выявленных нарушений, в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Штрафы, Трудовой кодекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)
03 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
04 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
05 Убийство Павла Шеремета: полиция задержала подозреваемых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
&quot;Единство - оно такое&quot;: Маруся Зверобой готова защищать &quot;Лису&quot; на суде
Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь