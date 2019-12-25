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Минюст обнародовал реестр должников

Минюст обнародовал реестр должников
10:02 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В реестр должников в Украине, запущенный в феврале этого года, попали уже более 1,7 млн граждан.

В Украине работает реестр должников, в который уже попали более 1,7 украинцев. Соответствующие данные доступны на правительственном сайте Opendatabot.

 "Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист Opendatabot Никита Подгайный.

По данным Министерства юстиции, в реестре на данный момент находится более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств - это взыскание с физических лиц, 8% - с юридических.

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Причинами, по которым люди попадают в реестр должников, являются проигрыш суда, невыполнение решения суда, неуплата административного штрафа, неуплата коммунальных услуг, невыплата алиментов, неуплата по кредитам.

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Минюст, Должники, Реестр должников.
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