Рынок труда: Милованов поделился "позитивными новостями"

Новости Бизнеса:Милованов похвастался снижением уровня безработицы в Украине.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что в III квартале этого года безработица среди населения в возрасте 15-70 лет уменьшилась до 7,3% против 8% в III квартале прошлого года, а в трудоспособном возрасте - до 7, 6%.

Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Facebook.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%", - отметил министр.

По его словам, количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилось и сформировалось почти на одинаковом уровне (1329 тыс. человек и 1328 тыс. человек соответственно).

В то же время, подчеркнул Милованов, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года выросло до 16,91 млн человек и населения трудоспособного возраста в 16,21 млн. человек (уровень занятости составил 59,3% к населению соответствующей возрастной группы и 69,0% соответственно).

Министр убежден, что рост занятости и снижение безработицы вызвано "прежде всего, продолжением высокой экономической активности".

Кроме этого, утверждает он, на объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 года выросла на 9,0% р/р, производительность труда в III кв. 2019 выросла на 2,5% р/р).