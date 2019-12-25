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Рынок труда: Милованов поделился "позитивными новостями"

Рынок труда: Милованов поделился "позитивными новостями"
15:19 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Милованов похвастался снижением уровня безработицы в Украине.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что в III квартале этого года безработица среди населения в возрасте 15-70 лет уменьшилась до 7,3% против 8% в III квартале прошлого года, а в трудоспособном возрасте - до 7, 6%.

Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Facebook.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%", - отметил министр.

По его словам, количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилось и сформировалось почти на одинаковом уровне (1329 тыс. человек и 1328 тыс. человек соответственно).

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В то же время, подчеркнул Милованов, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года выросло до 16,91 млн человек и населения трудоспособного возраста в 16,21 млн. человек (уровень занятости составил 59,3% к населению соответствующей возрастной группы и 69,0% соответственно).

Министр убежден, что рост занятости и снижение безработицы вызвано "прежде всего, продолжением высокой экономической активности".

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Кроме этого, утверждает он, на объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 года выросла на 9,0% р/р, производительность труда в III кв. 2019 выросла на 2,5% р/р).

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Рынок труда, Работа, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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