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Милованов перечислил основные негативные тенденции на рынке труда

Милованов перечислил основные негативные тенденции на рынке труда
19:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Минэкономики хотят ускорить процесс поиска работы украинцами.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ставит перед собой задачу сократить средний срок поиска работы в Украине с 3,5 до 2 месяцев.

Об этом во время брифинга заявил министр экономики Тимофей Милованов, представляя принятое на сегодняшнем заседании правительства решение "Об основных направлениях государственной политики в сфере занятости до 2022 года".

"Сегодня у нас человек в среднем ищет работу 3,5 месяца. Мы хотим это время сократить, чтобы человек находил работу быстрее. Человек все равно найдет работу, но он ее ищет долго. Мы хотим, чтобы этого не было, чтобы не три с половиной месяца в среднем было, а два", - сказал он.

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Также министр назвал основные негативные тенденции рынка труда в Украине.

"Наблюдается сокращение рабочей силы на рынке труда. При этом есть высокая безработица, а количество людей на рынке труда уменьшается, в том числе из-за трудовой миграции. Есть рост спроса на нее – экономика растет, спрос на рабочую силу растет. Низкий уровень заработной платы. Так, она выросла, но она низкая по сравнению с нашими соседями. Вместе с тем есть дефицит высокопродуктивных рабочих. И несоответствие профессиональных компетентностей работников потребностям работодателей", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики предлагает в новом законопроекте о труде сохранить привычную для украинцев продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако при этом позволить сторонам договариваться о гибком графике работы, при котором часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе.

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Рынок труда, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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