Проект о рынке земли не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли

Новости Бизнеса:Алексей Мушак сообщил, основные финансовые моменты финальной версии базового законопроекта о рынке земли.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) не предусматривает ограничения для банков относительно возможной концентрации земли. Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook.

"На банки не будет распространяться ограничение 10 тыс. га в одни руки. У нас около 50 банков, готовых кредитовать земельные соглашения. Соответственно ограничение в 10 тыс. грн позволило бы кредитовать покупку только на 500 тыс. га. А это меньше 2% рынка", - написал он.

Кроме того, Мушак отметил, что для стимулирования кредитования земельных соглашений банки получают дополнительные права, то есть смогут приобретать землю в свою собственность в случае невозврата кредита.

Мушак также добавил, что в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк в течение двух лет должен продать ее на электронных торгах, а в противном случае земля изымается у банка по специальной процедуре.

"Отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами НБУ. Надо повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0. Так как в противном случае под землю стоимостью 100 тысяч долларов можно будет взять кредит только на 35 тысяч долларов. А также изменить критерии к заемщикам под земельные операции. Так как сейчас большое количество фермеров, имея прибыльный бизнес, работают в тени и не смогут доказать банку свою платежеспособность. И соответственно будут вне кредитного рынка", - уточнил советник Премьер-министра.

Кроме того, Мушак отметил, что при расчетах за землю будет предусмотрена исключительно безналичная оплата, и покупатель должен предоставлять документы о законности происхождения средств.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10). Проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью отчуждения участка в течение года.

17-18 декабря аграрии Украины вышли на акции протеста против запуска рынка земли.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.

28 декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10).