Украина получила разрешение на экспорт яиц в Японию

Новости Бизнеса:Украина и Япония согласовали ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц.

Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц из Украины.

Соответствующая информация обнародована на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в среду.

"Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц, предназначенных для потребления человеком из Украины в Японии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 гг. открытие рынков 24 стран для украинских продуктов птицеводства.

Напомним, инфляция замедлилась благодаря снижению цен на газ и нефть, а также спросу на украинских гособлигации со стороны иностранцев.