Скачать
Четверг, 09.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна
Авиакатастрофа в Иране: часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна
В Украине 9 января объявлено днем траура
В Украине 9 января объявлено днем траура
Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января
Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января
9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день
9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день

Оператор ГТС: Транзит российского газа выходит на запланированные объемы

Оператор ГТС: Транзит российского газа выходит на запланированные объемы
10:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В компании "Оператор ГТС Украины" заявили, что заявки на транзит газа выполняются в полном объеме.

Транзит российского газа через Украину превысил 100 млн куб. м в сутки, тогда как в первые дни нового года он был снижен до 35-45 млн куб. м.

Об этом в Facebook сообщил директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита - за 08/01 транзит превысил 100 млн в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", - написал Макогон.

4 января он сообщал, что, несмотря на временное снижение физических объемов транзита до 35-45 млн куб. м в сутки в первые дни нового года, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн куб. м в сутки.

В "Нафтогазе" рассказали, как поступят с деньгами, полученными от "Газпрома"

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Напомним, цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Транзит газа, Сергей Макогон, Оператор ГТС Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
03 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
04 Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
05 Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости
Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
На Донбассе боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед
Мокрый снег и гололед: в Украину возвращается зима
&quot;Убийца Xiaomi&quot;: бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
"Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь