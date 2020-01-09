Оператор ГТС: Транзит российского газа выходит на запланированные объемы

Новости Бизнеса:В компании "Оператор ГТС Украины" заявили, что заявки на транзит газа выполняются в полном объеме.

Транзит российского газа через Украину превысил 100 млн куб. м в сутки, тогда как в первые дни нового года он был снижен до 35-45 млн куб. м.

Об этом в Facebook сообщил директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита - за 08/01 транзит превысил 100 млн в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", - написал Макогон.

4 января он сообщал, что, несмотря на временное снижение физических объемов транзита до 35-45 млн куб. м в сутки в первые дни нового года, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Напомним, цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться.