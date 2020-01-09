Опасения не подтвердились: цены на нефть перешли к снижению

Новости Бизнеса:Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $64,6 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение в четверг вечером после попыток роста в первой половине дня.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по Киеву подешевели на $0,8 (на 1,22%) - до $64,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,92 (на 1,54%) - до $58,69 за баррель.

В среду обе марки упали в цене более чем на 4% на фоне ослабления опасений относительно конфликта между США и Ираном, а также данных о росте запасов сырья в США. В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря.

"Учитывая, что геополитическая напряженность, по-видимому, движется к новому равновесию, нежели продолжает усиливаться, общие условия поставок на рынке благоприятны для возвращения нефти к снижению", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.

По словам эксперта, которого цитирует агентство Bloomberg, внимание участников рынка может переключиться на фундаментальные показатели, что не обязательно окажет поддержку ценам.

Хотя пока экспорт нефти из стран Ближнего Востока осуществляется беспрепятственно, риск перебоев с поставками нервирует рынки. Большинство поставок из стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Иран и Ирак проходит через Ормузский пролив - узкий участок, который Иран несколько раз грозился блокировать в случае войны.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил в четверг, что конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу поставки нефти через Ормузский пролив, но в любом случае страны ОПЕК и его союзники смогут обеспечить нужное предложение нефти для рынка, если будет необходимо.

"Мы не прогнозируем дефицита поставок нефти, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не видим", - сказал он журналистам в Абу-Даби.

В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сказал: "Мы остаемся уверены, что наши лидеры делают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля".