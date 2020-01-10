"Существенно больше было только один раз": Нефедов похвастался поступлениями в бюджет от таможни

Новости Бизнеса:В прошлом году таможенники направили в госбюджет на миллиард долларов больше чем в 2018 году.

Новая таможня в 2019 году направила в государственный бюджет 14,6 млрд долл. - на миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Об этом написал председатель Государственной таможенной службы Украины (Новой таможни) Максим Нефедов в Facebook.

"За 2019 год Новая таможня собрала в государственный бюджет $14,6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018. Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Существенно больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии территорий ($18,1 млрд)", - написал Нефедов.

Он отметил, что при этом таможня сейчас, даже в начале реформы, работает существенно эффективнее, чем в 2008 году.

"И это еще не учитывая, что действуют новые соглашения о зонах свободной торговли (ЕС, Канада, Израиль). Вот такая цена всем рассказам, что "просто надо грозно стучать кулаком по столу и строго всех наказывать", - отметил Нефедов.

Как сообщалось ранее, 8 декабря в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины. Ее председатель Максим Нефедов 10 декабря заявил, что на обеспечение надлежащей работы Новой таможни и налаживание ее инфраструктуры будет направлено около 480 млн грн, которые пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска, ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.