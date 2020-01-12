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Мировой долговой кризис приближается: прогноз Всемирного банка

Мировой долговой кризис приближается: прогноз Всемирного банка
16:23 Сегодня Телеграф UBR

Новости Бизнеса:Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе.

Аналитики Всемирного банка предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе, передает CNBC со ссылкой на соответствующий прогноз финучреждения. В банке отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей - с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.

Как предупреждают эксперты банка, сохранение низких процентных ставок в среднесрочной перспективе смягчает некоторые риски, связанные с высокими уровнями долга. Но предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой.

История прошлых волн накопления долгов показывает, что эти явления имеют тенденцию заканчиваться весьма печально, отметил директор Группы перспектив Всемирного банка. По его словам, в хрупкой глобальной экосистеме меры по улучшению политики имеют решающее значение для минимизации рисков, связанных с нынешней волной долга.

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Во Всемирном банке свои опасения подтверждают и цифрами. В 2018 году мировой долг достиг рекордной отметки в 230% ВВП, в то время как общий долг стран с развивающейся и формирующейся экономикой достиг рекордного уровня почти в 170% ВВП (или $55 трлн), увеличившись на 54 п.п. ВВП с 2010 года. Большая часть этого наращивания пришлась на Китай - в частности, из-за его размера.

Как отмечается, эта самая "четвертая волна" мирового долга имеет много общего с предыдущими тремя. Например, изменяющийся глобальный финансовый ландшафт, растущая уязвимость и опасения по поводу неэффективного использования заемных средств.

За последние 50 лет все эти волны проходили в следующие периоды:

  • 1 волна – с 1970-го по 1989-й.
  • 2 волна – с 1990-го по 2001-й.
  • 3 волна – с 2002-го по 2009-й.

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Также отметим, что о подобном говорили и эксперты международной консалтинговой фирмы McKinsey & Co. По их словам, свыше половины банков мира могут не пережить новый глобальный экономический спад, поскольку уже сейчас находятся в слабых позициях. Главная тому причина – они с трудом выдерживают возросшую конкуренцию со стороны технологических гигантов и финансовых стартапов.

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Всемирный банк, Экономика, Кризис.
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