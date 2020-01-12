Посол: Турция заинтересована в инфраструктурных проектах в Украине

Новости Бизнеса:Турецкий бизнес интересуют проекты в "зеленой энергетике" и сельском хозяйстве.

Турецкий бизнес интересует участие в крупных инфраструктурных проектах в Украине, в частности в "зеленой энергетике" и сельском хозяйстве.

Об этом сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью UATV.

"По обращениям, которые поступают к нам напрямую, мы видим заинтересованность турецкого бизнеса в крупных инфраструктурных проектах в Украине – в "зеленой энергетике" и в сельском хозяйстве. Мы также активизировались", - сказал Сибига.

По его словам, возросло и количество, и масштаб предприятий, которые интересуются такими возможностями в Украине.

В настоящее время Посольство Украины в Турции активизировало свою деятельность, распространяя информацию об "окне возможностей" для турецких бизнесменов.

"Прямым следствием визита президента и выступления перед бизнесом во время бизнес-форума в Стамбуле было представительное участие турецкой делегации в форуме в Мариуполе. Также состоялся форум украинско-турецкого бизнеса в Киеве. Мы осуществляем и региональные поездки", - рассказал дипломат.

Он также отметил положительные перспективы роста украинско-турецкого взаимодействия в бизнесе.