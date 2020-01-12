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Посол: Турция заинтересована в инфраструктурных проектах в Украине

Посол: Турция заинтересована в инфраструктурных проектах в Украине
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Турецкий бизнес интересуют проекты в "зеленой энергетике" и сельском хозяйстве.

Турецкий бизнес интересует участие в крупных инфраструктурных проектах в Украине, в частности в "зеленой энергетике" и сельском хозяйстве.

Об этом сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью UATV.

"По обращениям, которые поступают к нам напрямую, мы видим заинтересованность турецкого бизнеса в крупных инфраструктурных проектах в Украине – в "зеленой энергетике" и в сельском хозяйстве. Мы также активизировались", - сказал Сибига.

По его словам, возросло и количество, и масштаб предприятий, которые интересуются такими возможностями в Украине.

Украина поднялась на 55 позиций в топе инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики

В настоящее время Посольство Украины в Турции активизировало свою деятельность, распространяя информацию об "окне возможностей" для турецких бизнесменов.

"Прямым следствием визита президента и выступления перед бизнесом во время бизнес-форума в Стамбуле было представительное участие турецкой делегации в форуме в Мариуполе. Также состоялся форум украинско-турецкого бизнеса в Киеве. Мы осуществляем и региональные поездки", - рассказал дипломат.

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Он также отметил положительные перспективы роста украинско-турецкого взаимодействия в бизнесе.

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Все по теме:

Турция, Инвестиции, Сельское хозяйство, Зеленая энергетика, Андрей Сибига.
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