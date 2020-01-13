Правительство планирует отменить 40% форм Госстата

Новости Бизнеса:Кабмин планирует отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Госслужбе статистики.

Кабинет министров планирует отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев", - написал он в "Телеграм-канале" в понедельник.

Среди таких форм, в частности, отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.

"Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений ("собираем, потому что всегда собирали")", - пояснил Дубилет.

В частности, планируется отменить такие формы:

Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);

Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

Отчет по труду (1-ПВ);

Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);

Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);

Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);

Отчет о деятельности учреждений высшего образования.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины установил срок предоставления ответа из государственных реестров центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП) о подтверждении принадлежности лица к субъектам права на соответствующую помощь по критерию малообеспеченности.

Кроме того, Минсоцполитики начало собирать предложения общественности, касающиеся государственных политик, разработанных в соответствии с Программой деятельности правительства, утвержденной ВР в октябре 2019 года.