Правительство планирует отменить 40% форм Госстата

Кабинет министров планирует отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
"Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев", - написал он в "Телеграм-канале" в понедельник.
Среди таких форм, в частности, отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.
"Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений ("собираем, потому что всегда собирали")", - пояснил Дубилет.
В частности, планируется отменить такие формы:
Напомним, ранее Кабинет министров Украины установил срок предоставления ответа из государственных реестров центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП) о подтверждении принадлежности лица к субъектам права на соответствующую помощь по критерию малообеспеченности.
Кроме того, Минсоцполитики начало собирать предложения общественности, касающиеся государственных политик, разработанных в соответствии с Программой деятельности правительства, утвержденной ВР в октябре 2019 года.