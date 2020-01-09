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В Украине упростили доступ к бесплатной вторичной правовой помощи

В Украине упростили доступ к бесплатной вторичной правовой помощи
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Кабинет министров Украины установил сроки за которые должен быть предоставлен ответ из государственных реестров.

Кабинет министров Украины установил срок предоставления ответа из государственных реестров центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП) о подтверждении принадлежности лица к субъектам права на соответствующую помощь по критерию малообеспеченности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"Срок подачи информации из соответствующих государственных реестров, в том числе Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на запросы центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не может превышать трех рабочих дней со дня получения запросов (ранее такой срок не был установлен)", - пояснили в ведомстве.

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Как отметили в Минюсте, решение призвано упростить доступ к бесплатной вторичной правовой помощи, предоставляемой в соответствии с законом "О бесплатной правовой помощи".

Правительство также поручило Министерству юстиции совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить порядки предоставления информации из реестров центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для подтверждения принадлежности лица к субъектам права на БВПП.

Напомним, в Госказначействе сообщили, что дефицит бюджета-2019 оказался меньшим чем ранее предполагалось.

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Кабмин, Минюст, Правовая помощь.
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