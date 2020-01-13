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Временное явление? Стоимость нефти увеличивается

Временное явление? Стоимость нефти увеличивается
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Нефть дорожает на фоне ослабления напряженности между США и Ираном.

Цены на нефть немного растут в понедельник на фоне ослабления опасений по поводу конфликта между США и Ираном.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $ 64,92 за баррель, что на $ 0,06 (0,09%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $ 0,39 (0,6%) - до $ 64,98 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $ 0,02 (0,03%) и составил $ 59,02 за баррель. На момент закрытия предыдущих торгов цена контракта составила $ 59,04 за баррель, опустившись на $ 0,52 (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

Трамп: Мы независимы и нам не нужна ближневосточная нефть

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, нефть WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является достаточно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

"Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, заблуждается в том, что мер в ответ со стороны Ирана больше не будет", - говорит Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Пекин и Вашингтон могут подписать первую часть торговой сделки 15 января в Белом доме, сообщают СМИ. При этом новостей о новом раунде переговоров нет. Ранее Трамп заявил, что они начнутся вскоре после подписания первой фазы соглашение.

Опасения не подтвердились: цены на нефть перешли к снижению

Однако, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран за пределами ОПЕК, включая Бразилию, Гаяну и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,98 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 65,04 доллара за баррель, что на 6 центов выше уровня закрытия торгов ($ 64,98).

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США, Иран, Нефть, Цена нефти, Стоимость нефти.
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