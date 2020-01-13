Временное явление? Стоимость нефти увеличивается

Новости Бизнеса:Нефть дорожает на фоне ослабления напряженности между США и Ираном.

Цены на нефть немного растут в понедельник на фоне ослабления опасений по поводу конфликта между США и Ираном.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $ 64,92 за баррель, что на $ 0,06 (0,09%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $ 0,39 (0,6%) - до $ 64,98 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $ 0,02 (0,03%) и составил $ 59,02 за баррель. На момент закрытия предыдущих торгов цена контракта составила $ 59,04 за баррель, опустившись на $ 0,52 (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, нефть WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является достаточно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

"Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, заблуждается в том, что мер в ответ со стороны Ирана больше не будет", - говорит Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Пекин и Вашингтон могут подписать первую часть торговой сделки 15 января в Белом доме, сообщают СМИ. При этом новостей о новом раунде переговоров нет. Ранее Трамп заявил, что они начнутся вскоре после подписания первой фазы соглашение.

Однако, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран за пределами ОПЕК, включая Бразилию, Гаяну и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,98 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 65,04 доллара за баррель, что на 6 центов выше уровня закрытия торгов ($ 64,98).