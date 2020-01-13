Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Новости Бизнеса:Экс-глава МИД ждет момента, когда Украина станет поставщиком продуктов питания.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что наша страна является сырьевым придатком.

Таким образом Климкин прокомментировал отчет Еврокомиссии касательно состояния торговли продукции агропромышленного комплекса.

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток", - написал Климкин в своем Twitter-аккаунте.

Всі так радіють, що ми стали третім експортером с/х продукції в ЄС, але не дивляться, що ми вивозимо майже виключно сировину. Ми сировинний придаток. Час зайнятися кетчупом, печивом і ковбасою. Стати постачальником їжи, а не сировини — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 12, 2020

"Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья", - добавил экс-министр.

Как известно, согласно отчету Еврокомиссии, Украина заняла третье место среди крупных экспортеров сельхозпродукции в страны Европейского Союза за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.