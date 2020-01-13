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Финальное обсуждение: каким образом иностранцы смогут покупать украинскую землю

Финальное обсуждение: каким образом иностранцы смогут покупать украинскую землю
18:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Сольский поделился, что иностранцам запретят покупать землю в приграничной зоне.

Окончательная версия законопроекта об обращении земли сельскохозяйственного назначения предусматривает запрет для иностранцев покупать землю в 50-километровой пограничной зоне.

Об этом во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы "Как изменился законопроект об обороте земель после правок?" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"Даже при условии проведения референдума запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км (от государственной границы - ред.)", - сказал Сольский.

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Кроме того, по его словам, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или, если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Решение о недопущении иностранцев к рынку земли было принято под влиянием общества.

"Это решение (о недопущении иностранцев к рынку земли — ред.) является не популистским, а компромиссным, и оно принято не под давлением, а под влиянием общественного мнения", - сказал Сольский.

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Присутствующий на обсуждении уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко также отметил, что ограничение допуска иностранцев к украинскому рынку сельхозземель не нарушает инвестиционных обязательств.

"В ЕС все наши ближайшие соседи (например, Польша, Венгрия) проходили такой этап, и у них тоже были ограничения в отношении иностранцев", - сказал он.

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Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Николай Сольский.
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