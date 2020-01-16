Скачать
Четверг, 16.01.2020
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство": что грозит депутатам
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство": что грозит депутатам
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

Коболев рассказал, когда заплатят налоги с 2,9 миллиардов долларов от "Газпрома"

Коболев рассказал, когда заплатят налоги с 2,9 миллиардов долларов от "Газпрома"
10:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Андрей Коболев говорит, что налоги с 2,9 миллиардов долларов, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома", будут уплачены в первом квартале этого года.

В Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил глава правления Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook.

"Группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов.

При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от Нафтогаза - это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году", - отмечает Коболев.

Стокгольмский арбитраж: "Нафтогаз" планировал продать имущество "Газпрома" на аукционах

По словам главы Нафтогаза, в этом году госкомпания не получит поступлений от транзита, однако в первом квартале года НАК планирует рассчитаться с налогами на 2,9 млрд долл Газпрома.

"В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом - Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита.

Но уже в первом квартале мы планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - резюмирует Коболев.

Напомним, "Укртатнафта" просит Владимира Зеленского препятствовать закупке "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
04 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
05 Непревзойденная Николь Кидман показала стройную фигуру в купальнике (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Итоги дня 15 января: Новый глава НАПК и отставка правительства РФ
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Шумиха вокруг Оскара: Стивен Кинг предложил &quot;оценивать искусство по качеству&quot;
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь