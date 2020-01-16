Коболев рассказал, когда заплатят налоги с 2,9 миллиардов долларов от "Газпрома"

Новости Бизнеса:Андрей Коболев говорит, что налоги с 2,9 миллиардов долларов, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома", будут уплачены в первом квартале этого года.

В Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил глава правления Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook.

"Группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов.

При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от Нафтогаза - это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году", - отмечает Коболев.

По словам главы Нафтогаза, в этом году госкомпания не получит поступлений от транзита, однако в первом квартале года НАК планирует рассчитаться с налогами на 2,9 млрд долл Газпрома.

"В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом - Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита.

Но уже в первом квартале мы планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - резюмирует Коболев.

Напомним, "Укртатнафта" просит Владимира Зеленского препятствовать закупке "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании.