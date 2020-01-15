Стокгольмский арбитраж: "Нафтогаз" планировал продать имущество "Газпрома" на аукционах

Новости Бизнеса:Нафтогаз планировал пустить имущество Газпрома "с молотка".

НАК "Нафтогаз України" планировал реализовать арестованные активы ОАО "Газпром" через аукционы как залоговое имущество, если бы российская компания не согласилась выплатить долг по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью Гордон.com рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Были наложены аресты в Нидерландах и Великобритании. Еще в Швейцарии, но там активов не нашли, в итоге наложили арест по принципу: если активы появятся или их найдут - на них наложат арест. Такая же ситуация была в Люксембурге: в случае появления активов их бы арестовали, россияне тогда даже отложили выпуск специальных еврооблигаций, чтобы этих активов у них не забрали. Далее мы бы реализовывали арестованные активы Газпрома с помощью аукциона как залоговое имущество", - сказал Витренко.

Он добавил, что активы в Великобритании были для россиян важны, поэтому они согласились перевести на счет английского суда сотни миллионов долларов, которые автоматически попали в НАК после того, как закончилось рассмотрение апелляции на решение Стокгольмского арбитража относительно транзитного дела.

"Например, активы "Южного потока" и "Северного потока", а это реальные газопроводы, по которым идет газ и относительно которых ежеквартально выплачивают дивиденды. Это огромные суммы почти $150 млн за каждый квартал. То есть это реальные активы, а не просто бумажки. Для того, чтобы иметь возможность распределить дивиденды, они (представители Газпрома - ред.) согласились передать сотни миллионов долларов на счет в банке, которые к нам автоматически попадают", - отметил Витренко.

Он также объяснил, почему не был арестован газопровод в Польше.

"Вопрос в том, какие активы мы арестовывали. Например, в Польше это был реальный газопровод, проложенный по территории этой страны и который является очень важным для официальной Варшавы. То есть, например, если арестовывать газопроводы через Нидерланды, пролегающие по дну Черного моря, то Нидерландам от этого ни горько, ни сладко. А когда поляки понимают, что мы арестовываем газопровод, который проложен непосредственно через Польшу, - тут уже другая ситуация", - отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

В Украине ничего не арестовывали по нескольким причинам.

"Во-первых, Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на $6 млрд, а следовательно, сам все арестовывает и продает. Он даже успел арестовать акции, принадлежавшие Газпрому, и продать их с аукциона. Деньги нашему госбюджету тогда пришли", - сказал Витренко.

Он также напомнил, что на сегодняшний день Россия выплатила долг по Стокгольмскому арбитражу вместе со штрафными санкциями, поэтому все взаимные судебные претензии сняты.

Как сообщалось ранее, при подписании нового "газового" контракта в декабре 2019 года российская и украинская стороны договорились отказаться от судебных споров друг против друга по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года, в том числе - снять арест с активов Газпрома.

В то же время, согласно этим же договоренностям, Россия выплатила Украине почти 3 млрд долл. во исполнение решений Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма с декабря 2017 года и февраля 2018 года.

30 декабря 2019 года в Вене завершились четырехдневные переговоры с Газпромом о транзите газа. Стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях по принципу "качай или плати". Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.