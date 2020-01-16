Нафтогаз уплатил в бюджет более чем шестую часть его доходов в 2019 году

Новости Бизнеса:По сообщению "Нафтогаза", в 2019 году компания уплатила в государственный бюджет почти 120 миллиардов долларов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 12 месяцев 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 120,3 млрд грн.

"По оперативным данным, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы "Нафтогаз" в государственный и местные бюджеты в 2019 году составил 120,3 млрд грн, в частности налога на прибыль – 22,3 млрд грн, НДС – 32,3 млрд грн, рентных платежей – 32,2 млрд грн, дивидендов – 20,8 млрд грн и другие. При этом 15,1 млрд грн налогов и дивидендов за 2019 год по согласованию с Минфином "Нафтогаз" уплатил досрочно в четвертом квартале 2019 года", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили около 16% общих доходов государственного бюджета за январь-ноябрь 2019 года.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Напомним, Объем "черного" рынка газа в Украине может составить примерно от 60 до 600 млн долл. в год.