Скачать
Четверг, 16.01.2020
Обнародована стратегия развития финсектора Украины
Обнародована стратегия развития финсектора Украины
Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой
Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Нафтогаз уплатил в бюджет более чем шестую часть его доходов в 2019 году

Нафтогаз уплатил в бюджет более чем шестую часть его доходов в 2019 году
10:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По сообщению "Нафтогаза", в 2019 году компания уплатила в государственный бюджет почти 120 миллиардов долларов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 12 месяцев 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 120,3 млрд грн.

"По оперативным данным, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы "Нафтогаз" в государственный и местные бюджеты в 2019 году составил 120,3 млрд грн, в частности налога на прибыль – 22,3 млрд грн, НДС – 32,3 млрд грн, рентных платежей – 32,2 млрд грн, дивидендов – 20,8 млрд грн и другие. При этом 15,1 млрд грн налогов и дивидендов за 2019 год по согласованию с Минфином "Нафтогаз" уплатил досрочно в четвертом квартале 2019 года", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили около 16% общих доходов государственного бюджета за январь-ноябрь 2019 года.

Коболев рассказал, когда заплатят налоги с 2,9 миллиардов долларов от "Газпрома"

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Напомним, Объем "черного" рынка газа в Украине может составить примерно от 60 до 600 млн долл. в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, Нафтогаз, Налоги, Минфин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Австралии начались сильные дожди
В Австралии начались сильные дожди
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Шумиха вокруг Оскара: Стивен Кинг предложил &quot;оценивать искусство по качеству&quot;
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь