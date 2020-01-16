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В прошлом году инвестиции ЕБРР в Украину превысили 1 миллиард евро

В прошлом году инвестиции ЕБРР в Украину превысили 1 миллиард евро
13:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ЕБРР в 2019 году проинвестировал 51 украинский проект, общая сумма "помощи" перевалила за 1 миллиард долларов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.

Как сообщили в пресс-службе банка, среди стран операций ЕБРР Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов.

Согласно сообщению, увеличение масштабов деятельности банка стало возможным благодаря укреплению настроенности украинских властей на проведение комплексных реформ и приверженности этой цели.

680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в прошлом году отнесено к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран операций ЕБРР.

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В пресс-службе отметили, что инвестиции направлялись на крупные проекты в секторах общественной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса и фармацевтики.

В частности, ЕБРР инвестировал 149 млн евро в украинскую сеть электропередачи, что позволит "Укрэнерго" модернизировать свою инфраструктуру передачи электроэнергии для ее синхронизации с европейскими электрическими сетями.

Также ЕБРР совместно с Черноморским банком торговли и развития профинансировал строительство солнечной электростанции в Николаевской области, а также предоставил синдицированный кредит в размере 150 млн евро на строительство ветровой электростанции в Херсонской области.

Кроме того, банк начал реализацию II Программы развития общественного транспорта в Украине объемом 250 млн евро, в рамках которой Харьков, Львов и Полтава уже получили новые энергоэффективные и экологические троллейбусы с низким полом.

Также в прошлом году банк предоставил кредиты ряду украинских агрокомпаний, среди которых переработчик сельскохозяйственной продукции компания "Луи Дрейфус Коммодитиз" и группы "Кернел" и "Нива".

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Кроме того, ЕБРР предоставил кредиты фармацевтическим компаниям "Фармак" и "Юрия-Фарм" на 15 млн евро и 25 млн евро соответственно.

В то же время поддержка малых и средних предприятий (МСП) также остается для банка одним из стратегических приоритетов в Украине. В частности, по итогам прошлого года ЕБРР предоставил МСП в рамках программы "EU4Business" прямое финансирование на сумму 23 млн евро, а почти 1,3 млн евро было мобилизовано в рамках 160 консалтинговых проектов для МСП.

Согласно сообщению, ЕБРР также активно способствовал реформам в Украине, в частности созданию независимых набсоветов в госпредприятиях и банках, поддерживал работу Совета бизнес-омбудсмена, а также обеспечивал предоставление консультационных услуг в транспортном секторе, энергетике и агробизнесе.

В пресс-службе напомнили, что банк передал Украине новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской АЭС, что ознаменовало завершение крупнейшего в истории проекта международной помощи в сфере ядерной безопасности, а также принял участие в выпуске облигаций госкомпаний "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця", поспособствовав таким образом развитию в стране рынка корпоративных облигаций.

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ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

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