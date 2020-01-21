Украина обозначила главные задачи в торговле с ЕС

Новости Бизнеса:Торговый представитель Украины Тарас Качка говорит, что Киев и ЕС должны разговаривать как конструктивные торговые партнеры.

Украина должна уменьшить количество раздражителей в торговле с ЕС.

Об этом в ходе дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"У нас осталось много раздражающих моментов в торговле с ЕС. Поэтому наша главная цель - начать говорить с ЕС как конструктивные торговые партнеры, которые обсуждают увеличение торговли, а не ищут основания, чтобы отложить на потом подписание новых соглашений", - заявил Качка.

Торговый представитель выразил уверенность, что в 2020 году Украина уже начнет работу по внедрению АСАА. "Уже есть предварительные договоренности, и мы ждем приезда первой проверочной миссии", - добавил он.

Также, по его словам, есть основания надеяться на прогресс по признанию безопасности пищевых продуктов, что откроет доступ на рынки ЕС для новых производителей.

Напомним, посол ЕС заявил, что Украина должна доказать свою готовность к "промышленному безвизу".

Напомним, половина украинцев считают НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.