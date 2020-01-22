Стоимость "черного золота" постепенно падает

Новости Бизнеса:Нефть дешевеет из-за прогноза профицита на рынке.

Цены на нефть снизились в среду после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало избыток предложения на рынке в первом полугодии, что помогло смягчить опасения о сбоях добычи в Ливии.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $64,36 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,61 (0,94%), до $64,59 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,27 (0,46%) - до $58,11 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,38 за баррель, опустившись на $0,2 (0,34%) по сравнению с предыдущей сессией.

Глава МЭА Фатих Бироль сказал во вторник, что он ожидает профицита нефти на рынке в первом полугодии в размере миллиона баррелей в сутки.

"Я вижу изобилие … нефти и газа, — заявил глава МЭА Фатих Бирол на форуме Reuters Global Markets Forum. — Это причина того, что недавние инциденты, которые мы наблюдали — убийство иранского генерала, беспорядками в Ливии — не повлияли на международные цены на нефть".

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в понедельник объявила форс-мажор на отгрузку нефти с двух крупных месторождений на фоне продолжающегося военного конфликта в стране.

Кроме того, цены на нефть могут упасть на фоне возможной эпидемии обнаруженного в Китае нового коронавируса.

В аналитической записке Goldman Sachs говорится, что смертельный коронавирус в Китае, вероятно, окажет влияние на рынки нефти. Особенно если он разразится, как эпидемия атипичной пневмонии в 2003 г. Вирус, появившийся в Ухане, в 2020 г. может снизить мировой спрос на "черное золото" на 260 тыс. барр./сут. (б/с), говорится в сообщении инвестиционного банка. Это, вероятно, приведет к падению цен на нефть на $2,90/барр.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,25 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 64,51 доллара за баррель, что на 8 центов ниже уровня закрытия торгов ($64,59).