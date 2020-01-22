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СМИ: Украина может получить 500 миллионов от МВФ

СМИ: Украина может получить 500 миллионов от МВФ
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ЕС согласился предоставить вторую часть макрофинансовой помощи Украине после предварительных договоренностей с МВФ.

МВФ может выделить второй транш для Украины в размере 500 миллионов евро уже в феврале этого года. Об этом сообщает "Радио.Свобода". Выделение денег произойдет в рамках предварительных договоренностей. 

Как сообщает издание, с большой долей вероятности, Украина получит второй транш макроэкономической помощи в феврале этого года. Сума помощи составит 500 миллионов евро.

Украина и МВФ согласовали предварительное соглашение, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Украина получит данную сумму в течении ближайших месяцев. 

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Как сообщалось ранее, 14 сентября 2018 года Украина и МВФ подписали кредитное соглашение, по которому Киев получит в общей сумме один миллиард евро. Первый транш, в размере 500 миллионов евро, был перечислен в декабре того же года.  Второй транш в Минфине рассчитывали получить в марте-апреле 2019-го, но так и не получили.

Напомним, текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля 2020 года.

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МВФ, ЕС, Программа с МВФ.
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