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"Укрметаллургпром": В Украине снизилось производство стали

"Укрметаллургпром": В Украине снизилось производство стали
12:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В прошлом году, объемы производства стали упали до 20 миллионов тонн, что на 1,2% меньше чем в 2018.

Производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,85 млн тонн, сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство металлопроката за указанный период сократилось на 0,9% - до 18,2 млн тонн, выплавка чугуна снизилась на 2,4% – до 20,06 млн тонн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 млн тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 млн тонн.

В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций

Напомним, 22 января Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны.

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Сталь, Производство стали, "Укрметаллургпром".
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