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В Украине вырос оборот розничной торговли на 10%

В Украине вырос оборот розничной торговли на 10%
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Госстате говорят, что по итогам 2019 года оборот розничной торговли в Украине вырос на 10,5%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-декабре 2019 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской (на 20%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16%) областях.

При этом оборот розничной торговли в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем вырос на 18,7%, а по сравнению с декабрем 2018 года увеличился на 12,5%.

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Как сообщалось ранее, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, в ЕС было зафиксировано несколько случаев птичьего гриппа, а недавно его выявили и в Украине.

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Торговля, Госстат, Оборот торговли.
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