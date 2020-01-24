Нефть "скачет": китайский вирус влияет на цену "черного золота"

Новости Бизнеса:Нефть дорожает, но рынки нестабильны из-за коронавируса в Китае.

Цены на нефть выросли в пятницу за счет сокращения запасов в США, но за неделю могут потерять до 5% из-за опасений, что китайский коронавирус продолжит распространяться, ограничив объем перевозок, спрос на топливо и экономические перспективы.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,31 за баррель, что на $0,27 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,17 (1,85%) - до $62,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,25 (0,45%) - до $55,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, опустившись на $1,15 (2,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на данный момент число заболевших в КНР превышает 800, зафиксировано 26 случаев летального исхода. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию чрезвычайной, но пока не объявила об эпидемии международного масштаба.

Большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Ухань в центре КНР, где вирус, предположительно, появился в конце прошлого года. Помимо Китая, случаи выявлены еще в семи странах.

Данные о запасах нефти в США оказали поддержку ценам. За неделю, завершившуюся 17 января, запасы сократились на 0,41 миллиона баррелей до 428,11 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 1,01 миллиона баррелей.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,38 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 62,09 доллара за баррель, что на 5 центов выше уровня закрытия торгов ($62,04).