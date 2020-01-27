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"Уханьский" коронавирус: эпидемия обвалила цены на нефть

"Уханьский" коронавирус: эпидемия обвалила цены на нефть
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Нефть падает на фоне опасений о снижении спроса из-за вспышки коронавируса в Китае.

Цены на нефть в ходе торгов в понедельник опустились до минимума за более чем три месяца на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 МСК составляет $58,68 за баррель, что на $2,01 (3,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,83 (3,36%) - до $52,36 за баррель.

Эпидемия, вызванная коронавирусом, стала новым потрясением для рынка, на котором в течение нескольких месяцев сохраняется обеспокоенность снижением спроса. Инвесторы продают нефть и другое сырье на фоне масштабного вывода средств из более рискованных активов и опасений, что вирус приведет к снижению спроса на топливо из-за ограничения поездок.

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"Избыток топлива в Китае может повлиять на остальной мир, и поэтому рынок занимает оборонительную позицию", - заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен, которого цитирует агентство Bloomberg.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

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"Нынешнее влияние на мировые рынки, включая нефть и другие сырьевые товары, вызвано, в первую очередь, психологическими факторами и очень негативными ожиданиями некоторых игроков, несмотря на очень ограниченное влияние на мировой спрос на нефть", - заявил он.

Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, уже превысило 2700 человек. В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны.

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Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть, ICE Futures, Nymex.
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