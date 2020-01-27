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Качка о "промышленном безвизе" с ЕС: Перспектива официальных переговоров уже на горизонте

Качка о "промышленном безвизе" с ЕС: Перспектива официальных переговоров уже на горизонте
20:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Торговый представитель Украины прокомментировал перспективу переговоров о ACAA.

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о перспективе официальных переговоров по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ACAA стала темой первой его встречи в Брюсселе. В частности, торгпред рассказал, что во время встречи речь шла о консолидации всей информации по вопросу и согласование того, какие документы еще не хватает сторонам.

"Согласовываем техническое задание предыдущей оценочной миссии, которая должна оценить все элементы технического регулирования - технические регламенты, стандартизацию, процедуры оценки соответствия, метрологии, аккредитации и рыночный надзор", - написал Качка.

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"На горизонте уже потихоньку появляется перспектива официальных переговоров. Делаем все, чтобы они начались в этом году", - добавил он.

Заключение и развитие ACAA остается одним из требований экспертного сообщества. Они настаивают, что в 2020 году можно требовать от правительства успешного завершения переговоров о ACAA по первым секторами. Зато Ольга Стефанишина, которая до недавнего времени возглавляла Правительственный офис координации евроинтеграции, более скептична. "Мы еще очень далеки от заключения соглашения о ACAA", - заявила она.

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Как известно, в результате заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Киев надеется начать процесс переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза.

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ЕС, ACAA, Промышленный безвиз, Тарас Качка.
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