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Украинская сталь не собирается "сдавать позиции" в мировом рейтинге

Украинская сталь не собирается "сдавать позиции" в мировом рейтинге
14:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина сократила производство стали, но удержала позиции во всемирном рейтинге.

Несмотря на то, что Украина сократила производство стали в 2019 году на 1,2%, она сохранила 13 место в рейтинге крупнейших производителей мира.

Об этом сообщает рейтинг от Worldsteel Association.

В рейтинге отмечается, что производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2018-м, до 20,8 млн тонн.

Лидером продолжает быть Китай, там производство стали в 2019-м году достигло 996,3 млн. тонн, что на 8,3% больше, чем в 2018-м году. Доля Китая в мировом производстве сырой стали увеличилась с 50,9% в 2018 году до 53,3% в 2019-м году.

На втором месте Индия, где в 2019 году произвели 111,2 млн. тонн стали, что на 1,8% больше, чем в 2018-м году.

"Укрметаллургпром": В Украине снизилось производство стали

Замыкает тройку Япония, которая произвела 99,3 млн. тонн в 2019 году, что на 4,8% меньше, чем в 2018-м году.

В рейтинге отмечается, что мировое производство стали достигло 1869,9 млн. тонн в 2019 году, что на 3,4% больше, чем в 2018-м году. В то же время, производство стали сократилось во всех регионах, за исключением Азии и Ближнего Востока.

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Украина, Рейтинг, Выплавка стали, Сталь.
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