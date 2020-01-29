Милованов рассказал, чего ожидать от программы "Доступные кредиты"

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов говорит, что благодаря программе Украина получит инвестиции в размере 8 миллиардов.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в долгосрочной перспективе в украинскую экономику поступит 8 миллиардов внутренних инвестиций. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Министр выделил долгосрочные и краткосрочные цели программы.

"Краткосрочные цели - первый год: Дополнительно 50 тысяч кредитов как результат этой программы примерно 90 тысяч новых рабочих мест.

Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году", - пишет Милованов.

По словам Милованова, за 5 лет, сумма выданных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составит 30 млрд гривен.

"Долгосрочные цели - 5 лет: Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн", - заявил Милованов.

Напомним, законопроект об "инвест-нянях" может быть рассмотрен на заседании правительства в среду на следующей неделе.