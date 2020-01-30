Скачать
Четверг, 30.01.2020
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

Под Киевом построят новые развязки

Под Киевом построят новые развязки
12:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Под Киевом планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп.

"Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев – Одесса возле Чабанов и Боярки и Киев – Чоп возле Стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

Выполнение указанных работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

"Укравтодор приглашает подрядчиков подать тендерные предложения на выполнение работ, которые будут финансироваться из средств кредита, по таким лотам:

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847;

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767", – говорится в сообщении.

Новые дороги: В Укравтодоре заявили о приоритетах в строительстве мостов на 2020

Сообщается, что процедура закупки будет происходить в соответствии с принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг Европейского банка реконструкции и развития.

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Гончарук: Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта

"В 2018 году Укравтодор уже объявлял закупку работ на строительство развязок на М-05 и М-06. Тендер был отменен из-за отсутствия решения Киевсовета об отводе земельных участков под развязки в Белогородке и Чайках. Именно поэтому мы сейчас объявили тендер не на 5 развязок, а на 3", - написал глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

"Недавно перекресток на М-05 в с.Чабаны снова привлек внимание СМИ и общественности - именно там произошла ужасная авария семьи Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы. Левые повороты и похожие перекрестки должны отсутствовать на дорогах с такой интенсивностью движения", – добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Укравтодор, Киев - Одесса, Строительство дорог, Транспортные развязки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом построят новые развязки
Под Киевом построят новые развязки
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь