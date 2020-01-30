В Нацбанке рассказали, когда стоит ожидать новой программы от МВФ

Новости Бизнеса:В Нацбанке сообщили, что решение о новой программе с МВФ будет принято в ближайшие месяцы.

Национальный банк Украины в ближайшие месяцы ожидает решения Международного валютного фонда об утверждении новой программы объемом 5,5 млрд долл., в отношении которой украинские власти в декабре 2019 года достигли договоренностей на уровне персонала.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"У нас есть договоренности, работаем, ожидаем принятия решения в ближайшие месяцы", - сказал Смолий.

Как сообщалось ранее, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.

Напомним, ЕС согласился предоставить вторую часть макрофинансовой помощи Украине после предварительных договоренностей с МВФ.