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В Нацбанке рассказали, когда стоит ожидать новой программы от МВФ

В Нацбанке рассказали, когда стоит ожидать новой программы от МВФ
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Нацбанке сообщили, что решение о новой программе с МВФ будет принято в ближайшие месяцы.

Национальный банк Украины в ближайшие месяцы ожидает решения Международного валютного фонда об утверждении новой программы объемом 5,5 млрд долл., в отношении которой украинские власти в декабре 2019 года достигли договоренностей на уровне персонала.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"У нас есть договоренности, работаем, ожидаем принятия решения в ближайшие месяцы", - сказал Смолий.

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Как сообщалось ранее, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.

Напомним, ЕС согласился предоставить вторую часть макрофинансовой помощи Украине после предварительных договоренностей с МВФ.

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НБУ, МВФ, Нацбанк, Программа МВФ, Яков Смолий.
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