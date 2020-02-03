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"Лучшая монета года Украины": В НБУ заявили о начале конкурса

"Лучшая монета года Украины": В НБУ заявили о начале конкурса
10:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:В НБУ заявили о начале конкурса на лучшую монету года, проходить он будет в два этапа.

Начался первый этап конкурса "Лучшая монета года Украины" на определение лучшей монеты 2019 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"С сегодняшнего дня стартует первый этап конкурса "Лучшая монета года Украины" на определение лучшей монеты 2019 года. Участие в конкурсе принимают все памятные монеты Украины, которые были официально введены в обращение Нацбанком с 1 января по 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в НБУ, за право стать автором лучшей монеты будут соревноваться такие авторы дизайна памятных монет в 2019 году: Любовь Андрощук, Владимир Демьяненко, Марина Куц, Александр Кузьмин, Мария Скобликова, Наталья Фандикова и группа художников АртТриум: Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки.

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"Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе, с 03 февраля по 6 апреля 2020 года, путем голосования будут определяться три монеты, которые наберут наибольшее количество голосов в каждой из двух номинаций", - говорится в сообщении.

Так, НБУ определил две номинации:

  • "Лучшая монета года" - оценивается, насколько монета стала событием года, с учетом темы, художественного уровня исполнения, дизайна, пластического воплощения, использованной технологии,
  • "Лучше раскрытия темы" - оценивается общая концепция монеты, ее оригинальность, художественное решение и удачное раскрытие темы, посвящается личности, события, институты и тому подобное.

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"На втором этапе конкурса НБУ создаст комиссию, в состав которой войдут специалисты НБУ, эксперты по изобразительному искусству, истории, нумизматики, представители музейного сообщества, уполномоченных банков-дистрибьюторов. Члены комиссии путем тайного голосования определят лучшую монету в каждой номинации", - сообщили в НБУ.

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НБУ, Украина, Монеты, Конкурс.
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