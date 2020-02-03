Милованов: Мы идем к подписанию ЗСТ с Турцией

Новости Бизнеса:Милованов встретился с министром торговли Турции.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов встретился сегодня с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.

Встреча состоялась в ходе визита турецкой делегации во главе с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Украину.

Стороны обсудили интенсификацию диалога в торговле на межправительственном уровне, увеличение товарооборота между странами и потребности украинских и турецких предпринимателей.

"Ключевые позиции - доступ с / х продукции на рынки Турции, обмен таможенной информацией для упрощения таможенного контроля и борьбы с контрабандой, а также вопросы инвестиции. Постепенно мы идем к подписанию зоны свободной торговли с Турцией. Сегодня будет подписан меморандум между нашими министерствами. Он описывает конкретные вопросы, которые нужно обсудить для заключения соглашения о свободной торговле", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.