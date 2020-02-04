Сколько газа осталось в украинских хранилищах: свежие данные

Новости Бизнеса:Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 22%, до 16 миллиардов кубометров.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 февраля уменьшился до 16,922 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз"

В то же время, 2 февраля января из ПХГ Украины отобрано 31,35 млн куб. м газа.

При этом в данных за 2 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 19,10 млн куб. м, из Польши - 1,34 млн куб. м, из Венгрии - 6,75 млн куб. м газа.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщалось, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.