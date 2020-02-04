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Украинцы продали в январе валюты на 100 миллионов

Украинцы продали в январе валюты на 100 миллионов
16:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины опубликовал статистику за январь этого года.

Согласно статистики НБУ, опубликованной за январь этого года, украинцы продали валюты на 100 миллионов больше, чем купили. Об этом рассказали в НБУ. По их информации за первый месяц 2020 года украинцы продали валюты на 1, 416 миллиардов долларов, в то время как приобрели на 1, 314 миллиардов. 

Стоит отметить, что за месяц "зеленый" существенно добавил в цене. По состоянию на 1.01.2020 он стоил 23,69, а уже к концу месяца вырос до 24,92 грн. 

По итогам прошлого года украинцы, через банковскую систему, приобрели валюты на сумму 14,767 миллиардов долларов, а продали – $14,943 млрд. То есть продажа превысила покупку почти на 180 миллионов. При этом в декабре граждане приобрели $1,487 млрд, а продали – $1,669 млрд.

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Сумма продажи валюты населением в 2019-м превышала сумму покупки в январе, феврале, мае, июне, сентябре и декабре, а в остальные месяцы ситуация была противоположной. Хуже всего валюта как покупалась, так и продавалась населением в начале года.

Напомним, НБУ оштрафовал "Акордбанк" на два милиона гривень за нарушение финансового законодательства.

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НБУ, Доллар, Нацбанк, Валюта, Национальный банк Украины.
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