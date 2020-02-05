В Украине подорожает вода: сколько будем платить

Новости Бизнеса:Причиной роста тарифов на водоснабжение стало повышение зарплат в Украине.

Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение растут в среднем на 15-20%. Впрочем, все зависит от региона. Об этом сообщает ТСН.ua.

Решение о повышении тарифов приняли на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривень, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку", - говорит член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Следовательно, самую дорогую воду продолжают потреблять на Востоке Украины, в частности, в Павлограде и Бердянске. Здесь придется заплатить почти 40 гривен за куб. Цены в Западной Украине несколько ниже.

Вода остается самой дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривень за подачу и отвод. Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней. В регуляторе отмечают, что это повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.

Как сообщалось, большинство городов уже определили или по крайней мере обсуждают конкретную цену на тарифы на холодную воду для населения в 2020.