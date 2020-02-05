Скачать
Среда, 05.02.2020
Министрам урезали зарплаты и премии
Министрам урезали зарплаты и премии
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля

В Украине подорожает вода: сколько будем платить

В Украине подорожает вода: сколько будем платить
11:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Причиной роста тарифов на водоснабжение стало повышение зарплат в Украине.

Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение растут в среднем на 15-20%. Впрочем, все зависит от региона. Об этом сообщает ТСН.ua.

Решение о повышении тарифов приняли на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривень, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку", - говорит член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Следовательно, самую дорогую воду продолжают потреблять на Востоке Украины, в частности, в Павлограде и Бердянске. Здесь придется заплатить почти 40 гривен за куб. Цены в Западной Украине несколько ниже.

Премьер объяснил, откуда взялись две платежки за газ

Вода остается самой дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривень за подачу и отвод. Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней. В регуляторе отмечают, что это повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.

Кориневич заверил, что воду в оккупированный Крым поставлять не будут

Как сообщалось, большинство городов уже определили или по крайней мере обсуждают конкретную цену на тарифы на холодную воду для населения в 2020. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Водоснабжение, Тарифы на воду, Цены на воду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
04 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
05 Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Сильные снегопады: на Украину надвигается штормовой циклон
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь