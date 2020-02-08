Скачать
Суббота, 08.02.2020
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Работа в Украине: в каких сферах ощущается наибольший "кадровый голод"

Работа в Украине: в каких сферах ощущается наибольший "кадровый голод"
15:48 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В каких сферах в Украине наименьшая конкуренция за вакансию.

В течение 2019 года конкуренция на рынке труда находилась на отметке 6-8 резюме на одну вакансию.

При этом, согласно данных hh.ua | grc, были сферы, где показатель hh-индекса был ощутимо ниже среднерыночного, и такие, где на одну вакансию приходилось одно резюме.

Где конкуренция ниже всего:

Как и в прошлом году, меньше претендентов на одну вакансию было в сфере "Инсталляция и сервис". Работодатели, которые в течение 2019 искали, например, сервисных инженеров, инсталляторов и наладчиков оборудования, менеджеров по сервису, могли столкнуться с тем, что на одну такую вакансию приходилось 1 резюме.

Почти два резюме на одну вакансию было в таких сферах, как "Консалтинг" и "Страхование", что вдвое больше, чем в 2018 году. Но все равно ощутимо меньше, чем в среднем на рынке труда Украины.

Впервые, как минимум, с 2014 года в перечень низкоконкурентных сфер вошло банковское дело, в котором hh-индекс в течение всего года находился на отметке 2.

Аналогичный показатель был и в сфере рабочего персонала. Хотя определенная положительная динамика в этой сфере по сравнению с 2018 годом есть: тогда на одну вакансию приходилось даже менее 1 резюме.

Где конкуренция выше всего:

Традиционно перечень наиболее конкурентных сфер возглавил "Топ-менеджмент". Если в 2018 году на одну подходящую вакансию приходилось 21 резюме, то в 2019 году этот показатель вырос до 31. А в пиковые периоды (ноябрь и декабрь) вообще достигал 44.

В Украине повысят пособие по безработице: сколько можно получить

На втором месте оказалась сфера начала карьеры. Сейчас наибольший интерес для работодателей составляют кандидаты с опытом от 1 до 3 лет, поэтому часто новички сталкиваются с определенными проблемами по трудоустройству.

Так, с наименьшей конкуренцией они имели дело в течение мая и июня (10 резюме на одну вакансию), а с самой большой – в августе (15 резюме на одну вакансию).

В пятерку высококонкурентных сфер 2019 года также вошли такие сферы, как "Домашний персонал", "Добыча сырья" и "Искусство, СМИ". Причем первая из них ранее в перечень сфер с высоким hh-индексом не входила.

Украина попала в ТОП-3 самых дешевых для жизни стран Европы

Впервые, как минимум, с 2014 года в топ-5 высококонкурентных сфер не вошла "Юриспруденция". Хотя по сравнению со среднерыночным показателям hh-индекс в ней был достаточно высок: 8 резюме на одну вакансию, а в пиковый период (октябрь-ноябрь) – 11.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рейтинг, Работа, Поиск работы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь