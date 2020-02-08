Работа в Украине: в каких сферах ощущается наибольший "кадровый голод"

Новости Бизнеса:В каких сферах в Украине наименьшая конкуренция за вакансию.

В течение 2019 года конкуренция на рынке труда находилась на отметке 6-8 резюме на одну вакансию.

При этом, согласно данных hh.ua | grc, были сферы, где показатель hh-индекса был ощутимо ниже среднерыночного, и такие, где на одну вакансию приходилось одно резюме.

Где конкуренция ниже всего:

Как и в прошлом году, меньше претендентов на одну вакансию было в сфере "Инсталляция и сервис". Работодатели, которые в течение 2019 искали, например, сервисных инженеров, инсталляторов и наладчиков оборудования, менеджеров по сервису, могли столкнуться с тем, что на одну такую вакансию приходилось 1 резюме.

Почти два резюме на одну вакансию было в таких сферах, как "Консалтинг" и "Страхование", что вдвое больше, чем в 2018 году. Но все равно ощутимо меньше, чем в среднем на рынке труда Украины.

Впервые, как минимум, с 2014 года в перечень низкоконкурентных сфер вошло банковское дело, в котором hh-индекс в течение всего года находился на отметке 2.

Аналогичный показатель был и в сфере рабочего персонала. Хотя определенная положительная динамика в этой сфере по сравнению с 2018 годом есть: тогда на одну вакансию приходилось даже менее 1 резюме.

Где конкуренция выше всего:

Традиционно перечень наиболее конкурентных сфер возглавил "Топ-менеджмент". Если в 2018 году на одну подходящую вакансию приходилось 21 резюме, то в 2019 году этот показатель вырос до 31. А в пиковые периоды (ноябрь и декабрь) вообще достигал 44.

На втором месте оказалась сфера начала карьеры. Сейчас наибольший интерес для работодателей составляют кандидаты с опытом от 1 до 3 лет, поэтому часто новички сталкиваются с определенными проблемами по трудоустройству.

Так, с наименьшей конкуренцией они имели дело в течение мая и июня (10 резюме на одну вакансию), а с самой большой – в августе (15 резюме на одну вакансию).

В пятерку высококонкурентных сфер 2019 года также вошли такие сферы, как "Домашний персонал", "Добыча сырья" и "Искусство, СМИ". Причем первая из них ранее в перечень сфер с высоким hh-индексом не входила.

Впервые, как минимум, с 2014 года в топ-5 высококонкурентных сфер не вошла "Юриспруденция". Хотя по сравнению со среднерыночным показателям hh-индекс в ней был достаточно высок: 8 резюме на одну вакансию, а в пиковый период (октябрь-ноябрь) – 11.