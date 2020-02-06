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Украина попала в ТОП-3 самых дешевых для жизни стран Европы

Украина попала в ТОП-3 самых дешевых для жизни стран Европы
00:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украина - на 107 позиции в рейтинге самых дорогих стран мира.

В рейтинге самых дорогих для проживания стран мира Украина заняла 107 место среди 132 позиций.

В рейтинге самых дорогих для проживания стран мира, который составляется журналом CEOWORLD, Украина заняла 107 место среди 132 позиций, в то время как самым дорогим государством среди других признана Швейцария. Упомянутый индекс учитывает основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуг такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви и др.

"Швейцария официально является самым дорогим для проживания государством, по докладу журнала CEOWORLD. Вообще европейские страны заметны в перечне самых дорогих стран - среди 20 первых в перечне позиций 9 из стран расположены в Европе, пять - в Азии, одна - в Северной Америке, две - на Карибах и одна - в Океании", - говорится в сообщении.

Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

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Интересно, что США занимают только 20-ю позицию, и уступают такой стране как Бельгия (18-я позиция). "Традиционно" дорогая для жизни Великобритания находится на 27 месте, Саудовская Аравия - на 57-й позиции.

Украина, согласно составленному рейтингу, находится на 107 позиции. Среди стран постсоветского пространства дороже живется гражданам Беларуси, Молдовы и России. Меньшие затраты, по сравнению с украинцами, имеют люди, проживающие в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

Стоимость жизни существенно изменилась у "постсоветских" европейцев - Эстонии, Латвии и Литвы, которые занимают, соответственно, 50, 58 и 66 позиции рейтинга.

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Среди всех стран Европы стоимость проживания ниже, чем в Украине лишь в Северной Македонии (113-е место) и Косово (124-я позиция).

"На другой стороне спектра, среди наиболее доступных по стоимости проживания стран - Пакистан, за которым следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис", - говорится в публикации.

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Украина, Рейтинг, Стоимость проживания.
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