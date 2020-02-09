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Цены на драгметаллы: В НБУ рассказали, что и сколько стоит

Цены на драгметаллы: В НБУ рассказали, что и сколько стоит
09:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По сравнению с предыдущим днем, 8 февраля, цены на металлы не изменились.

Национальный банк Украины на 9 февраля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает сайт НБУ. Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

 Золото - 1 236,569154 грн; серебро - 14,044732 грн; платина - 772,576010 грн; палладий - 1 908,072862 грн.

 По сравнению с 8 февраля января курс всех указанных металлов не изменился.

Как сообщалось ранее, в НБУ заявили, что негативные последствия ревальвации гривни будут временны и не продлятся долго.

В НБУ обозначили риски влияния коронавируса на украинскую экономику

Напомним, Украинцы в январе продали наличной валюты на $102,4 млн больше, чем купили.

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НБУ, Золото, Нацбанк, Серебро, Платина, Драгметаллы.
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