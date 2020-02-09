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Украина планирует отойти от строительства больших блоков АЭС

Украина планирует отойти от строительства больших блоков АЭС
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Энергоатоме говорят, что хотят отказаться от строительства больших реакторов АЭС, и перейти к малым модульным.

Украина планирует перейти от строительства больших блоков АЭС к малым модульным реакторам, сообщил врио президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин.

"Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика – эти мощности вводятся очень большими темпами. Нужны мощности, которые их компенсируют, – маневренные мощности. Поэтому мы сегодня планируем переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать", - сказал он в ходе представления нового директора Хмельницкой АЭС.

Как сообщалось, в 2017 году глава Holtec International Крис Сингх предложил создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов (ММР) с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.

На ХАЭС отложили долгожданный ремонт энергоблока

В феврале 2018 года "Энергоатом" и Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании в Украине ММР SMR-160. В июне 2019 года "Энергоатом", Holtec и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности подписали трехсторонние соглашение о партнерстве по созданию международного консорциума по внедрению в Украине технологий SMR-160.

Будет проведен анализ нормативной базы, используемой при разработке проекта энергоблока с реактором SMR-160, анализ концептуального проекта АЭС с энергоблоками SMR-160, осуществлена подготовка исходных данных, необходимых для разработки техническо-экономического обоснования.

После этого планируется провести оценку проекта SMR-160 на соответствие общим и техническим критериям согласно методологии МАГАТЭ по оценке технологий ядерных реакторов NP-T-1.10. По итогам этих мероприятий будут подготовлены документы для принятия решения по внедрению в Украине реакторной технологии SMR-160.

ММР признана одной из наиболее перспективных в строительстве АЭС. ММР обладают более высоким уровнем безопасности в сравнении с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.

Реакторы проекта SMR-160 имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач. Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в $1 трлн.

Не полная мощность: Украинские АЭС работают без четырех энергоблоков

Holtec International - ведущий мировой разработчик технологий и производитель оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Также является одним из мировых лидеров по разработке малых модульныхреакторов.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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АЭС, Энергоатом, Павел Павлишин.
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