Не полная мощность: Украинские АЭС работают без четырех энергоблоков

Новости Бизнеса:В Украине сейчас работают только 11 из 15 энергоблоков.

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 247,68 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

"3 февраля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 46-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 43-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 436-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 055 МВт, РАЭС - 2415 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 2 февраля, станциями выработано 247,68 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в 2:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. 2 февраля в 2:55 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к сети после устранения выявленных замечаний..