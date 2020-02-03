Не полная мощность: Украинские АЭС работают без четырех энергоблоков

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 247,68 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".
"3 февраля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 055 МВт, РАЭС - 2415 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 2 февраля, станциями выработано 247,68 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Как сообщалось ранее, 1 февраля в 2:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. 2 февраля в 2:55 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к сети после устранения выявленных замечаний..