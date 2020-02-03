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Не полная мощность: Украинские АЭС работают без четырех энергоблоков

Не полная мощность: Украинские АЭС работают без четырех энергоблоков
09:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:В Украине сейчас работают только 11 из 15 энергоблоков.

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 247,68 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом". 

"3 февраля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК. 

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 46-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 43-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 436-е сутки среднего планового ремонта.

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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 055 МВт, РАЭС - 2415 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 2 февраля, станциями выработано 247,68 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании. 

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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Как сообщалось ранее, 1 февраля в 2:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. 2 февраля в 2:55 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к сети после устранения выявленных замечаний.. 

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Украина, АЭС, Энергетика, Ровно, Запорожье, Хмельницкий, Энергоатом, НАЭК.
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