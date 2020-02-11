Оборот наличности: Верховная Рада поддерживает инициативу бизнеса

Новости Бизнеса:Депутаты ВР солидарны с бизнесом в вопросе сокращения оборота наличных денег в стране.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддерживает инициативы бизнеса по развитию безналичных расчетов и сокращению оборота наличности в Украине.

Об этом заявил председатель комитета Даниил Гетьманцев в ходе круглого стола в Киеве.

"Мы абсолютно осознаем необходимость увеличения безналичных расчетов, поддерживаем любую инициативу рынка, направленную на их расширение, и со своей стороны предложим те изменения, которые направлены на сокращение оборота наличности, поскольку это один из шагов для достижения нашей магистральной цели, которую мы ставим на сегодня перед собой – детенизации экономики", - сказал депутат.

По его словам, рост безналичных расчетов в Украине на 5% в течение 5 лет выведет из тени до 10% экономики страны, которая более чем на 40% находится в тени.

Также Гетьманцев отметил, что уровень безналичных расчетов в Украине неудовлетворительный на фоне показателя соседних европейских стран, где он приближается к 100%.

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (2453), который предполагает отмену обязанности использования РРО субъектами хозяйствования, получающими платежи за товары и услуги в безналичной форме - с применением платежных карт, платежных чеков и жетонов.

Напомним, Дубилет прогнозирует, что "зарплатное рабство" может исчезнуть уже в мае.