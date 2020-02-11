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"Вернемся к этой теме очень скоро": ЕС и Украина усилят работу над пересмотром Соглашения о ЗСТ

"Вернемся к этой теме очень скоро": ЕС и Украина усилят работу над пересмотром Соглашения о ЗСТ
23:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Бизнеса:ЕС и Украина усилят работу над обновлением Соглашения о зоне свободной торговли.

Европейский Союз и Украина договорились усилить работу, чтобы в следующем году обновить Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы также согласились развить нашу работу, что касается пересмотра Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и приложений к ней в следующем году. И наши коллеги очень внимательно будут следить за сферами, в которых мы можем дополнить соглашение, согласно правилам. И мы вернемся к этой теме очень скоро, так, чтобы у нас была очень короткая и эффективная процедура в следующем году, чтобы обновить соглашение", - сказал он на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве во вторник.

Варгеи также сообщил, что приоритетом будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

"За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны", - подчеркнул еврокомиссар.

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Он отметил, что стремился приехать в Украину как можно раньше, чтобы сообщить, что эта Еврокомиссия заинтересована в усилении экономики стран "Восточного партнерства".

"Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем вернуть прирост рабочих мест в Украину, особенно когда речь идет о связи, "Зеленом соглашении", энергии, транспорте, образовании - всем, что может способствовать созданию сильной экономики в Украине. Мы согласились с премьер-министром, что это наш совместный приоритет и это также должно увеличить иностранные прямые инвестиции в эту страну", - сказал Варгеи.

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Также он подчеркнул, что Украина и ЕС будут вместе работать над созданием бизнесс-среды, основанной на верховенстве права, искоренением коррупции и влияния олигархов.

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ЕС, ЗСТ, Алексей Гончарук, Оливер Варгеи.
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